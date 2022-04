Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, apre un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Fortaleza per supportare la crescente domanda di connettività internazionale in Brasile.

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, apre un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Fortaleza per supportare la crescente domanda di connettività internazionale in Brasile. Secondo a Fortaleza e quattordicesimo nel Paese, il nuovo PoP amplia la capillarità della rete di Sparkle in Brasile – che vanta punti di presenza anche a San Paolo, Rio De Janeiro, Porto Alegre e Salvador – consolidando il suo posizionamento come una delle principali dorsali Tier-1 in Sud America e tra i principali operatori internazionali in tutto il continente americano.

Il PoP è completamente integrato con la dorsale IP Tier-1 globale di Sparkle Seabone che vanta un'ampia copertura in Centro e Sud America con punti di presenza in Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. Inoltre, grazie alla sua rete terrestre e sottomarina, che include le due "autostrade digitali" Seabras-1 nell'Atlantico e Curie nel Pacifico, Sparkle offre quattro rotte diversificate per la connettività dal Sud al Nord America garantendo ridondanza completa e un'alta qualità di navigazione.

Collegandosi al PoP, imprese, operatori, ISP, content e application provider hanno a disposizione una gamma completa di soluzioni IP che comprendono, oltre al servizio di transito IP Seabone, anche le soluzioni DDos Mitigation, che offre la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual NAP che fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie. Una promozione speciale è dedicata ai nuovi clienti che desiderano migliorare l'esperienza di navigazione dei propri utenti. Per maggiori informazioni contattare il team Seabone.

Informazioni su Sparkle

Sparkle è l'operatore globale del Gruppo TIM: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, ha una rete proprietaria in fibra che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia. Grazie alle piattaforme IP & Data, Cloud e Data Center, Enterprise, Mobile e Voce, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni ICT a imprese e multinazionali, operatori di telefonia fissa e mobile, ISP, OTT, fornitori di contenuti e servizi media e Application Service Provider. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 32 Paesi.

