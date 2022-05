L'accordo triennale prende il via con la collaborazione sulla trasformazione digitale del settore europeo della Ricerca e dell'Istruzione.

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Atos, leader mondiale nella trasformazione digitale, hanno siglato un accordo triennale per soddisfare la domanda crescente di servizi e soluzioni cloud in Europa e in altri paesi limitrofi. La partnership mira a sviluppare opportunità di business valorizzando la presenza globale e l'area di competenza specifica di ciascuna azienda.

La collaborazione tra Sparkle e Atos prende il via con l'Open Clouds for Research Environments (OCRE), iniziativa che mira ad accelerare la digitalizzazione e l'adozione del cloud nelle università e nei centri di ricerca europei di cui Sparkle è fornitore ufficiale e integratore di Google Cloud in 27 paesi. Come stabilito nell'accordo, Atos supporterà Sparkle nell'offerta di servizi professionali, di consulenza e di system integration alla comunità scientifica in Francia, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Germania, Turchia e Portogallo e presto anche in altri paesi.

In aggiunta all'OCRE, Atos e Sparkle lavoreranno insieme anche su progetti pubblici e privati, sfruttando le loro sinergie nei servizi fissi, 5G, IoT e di sicurezza. Le due società punteranno anche al mercato dello sport e degli eventi – in cui Atos ha una lunga esperienza, come Worldwide IT Partner del Comitato Olimpico Internazionale – per costruire un'offerta end-to-end, che spazia dall'infrastructure management al supporto per i grandi eventi.

"Siamo lieti di collaborare con Atos. Mettendo insieme la nostra esperienza nei servizi digitali e nel cloud, miriamo a promuovere ulteriormente la nostra offerta per la comunità scientifica, già adottata con successo dalle principali università e istituzioni europee" ha affermato Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle. "Questa partnership rafforzerà anche la nostra capacità di fornire servizi digitali ai clienti in vari settori, ampliando così i nostri orizzonti".

"Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con una realtà italiana leader di settore e di grande visione partendo da un mercato, quello dell'educazione e della ricerca scientifica, al centro dei nostri piani di crescita nazionali ed europei e in cui la trasformazione digitale giocherà nel prossimo decennio un ruolo centrale di innovazione, sviluppo economico e sociale, resilienza e democrazia dei sistemi di condivisione dei saperi e della cultura", ha dichiarato Giuseppe Di Franco, amministratore delegato di Atos Italia e Executive Vicepresident di Atos Group. "La nostra volontà, d'accordo con Sparkle, è quella di continuare a valorizzare le reciproche esperienze facendo leva su quei servizi e quei mercati in cui le aziende sono rispettivamente consolidate e leader, facilitando lo sviluppo di business e l'apertura internazionale attraverso sinergie e la creazione congiunta di valore".

(RV - www.ftaonline.com)