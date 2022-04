TIM informa che Stefano Grassi, Security Executive Vice President, Presidente di Telsy e consigliere di amministrazione del CdA di Sparkle, lascerà il Gruppo per intraprendere un nuovo percorso manageriale.



A Stefano Grassi va il più sentito ringraziamento per l'importante lavoro svolto e per i rilevanti risultati raggiunti, oltre che per il contributo manageriale sempre assicurato nell'interesse dell'azienda e del Gruppo.Stefano Grassi ha offerto la sua determinante collaborazione per la soluzione di numerose e articolate problematiche connesse all'applicazione della normativa Golden Power, riscuotendo il costante apprezzamento dell'Azienda e delle Autorità competenti.In un periodo storico che ha visto la progressiva crescita della minaccia cyber, il Responsabile della Security del Gruppo, attraverso la capacità di indirizzo, di organizzazione e di guida, ha contribuito in modo determinante alla tutela dell'infrastruttura di TIM, azienda di rilevanza strategica nazionale.

