TIM informa che la controllata brasiliana TIM S.A. ha comunicato di aver perfezionato l'acquisizione, insieme a Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e Claro S.A., degli asset mobili del Gruppo Oi per un controvalore complessivo di circa 7 miliardi di reais. Il closing arriva in seguito all'approvazione dell'operazione da parte delle Autorità locali (CADE e Anatel). L'operazione creerà sul mercato brasiliano un nuovo equilibrio infrastrutturale, in cui saranno presenti tre principali operatori che garantiranno un elevato livello di competizione, benefici ai clienti e investimenti adeguati per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni e la digitalizzazione del Paese. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.