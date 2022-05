Tinexta +8,6% a 26,32 euro. Banca Akros migliora la raccomandazione da reduce a neutral e conferma il target a 25 euro. Tinexta ha annunciato la vendita a CRIF della divisione Credit & Information Management per focalizzarsi sull'offerta di servizi in ambito digital trust, innovation and marketing consultancy e cyber security. Il gruppo ieri dopo la chiusura del mercato ha annunciato di aver concluso accordi vincolanti in tal senso, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, inclusa l'autorizzazione Golden Power. L'operazione valorizza la divisione ad un enterprise value complessivo di 237,5 milioni di euro, pari a 10,8 volte l' adjusted EBITDA 2021, il che "posiziona la transazione complessiva in area premium rispetto ai range di valorizzazione raggiunti dai più recenti benchmark in Italia".

(SF - www.ftaonline.com)