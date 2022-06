Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, annuncia l'acquisizione della società Plannet S.r.l. (Plannet), attraverso la sua controllata Warrant Hub, leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo. Dopo la recente acquisizione di Enhancers, tesa a rafforzare la combinazione fra attività di progettazione e ingegneria, con l'operazione odierna Warrant Hub completa la propria offerta di servizi in ambito Digital Manufacturing grazie alle competenze specialistiche di Plannet volte all'ottimizzazione dei processi di controllo e pianificazione della supply chain. Plannet, con sede a Reggio Emilia e vent'anni di attività, offre consulenza sull'innovazione e digitalizzazione dei processi ed opera attraverso prodotti software proprietari . L'operazione prevede l'acquisizione del 100% delle quote di Plannet il cui corrispettivo verrà calcolato al closing sulla base di un Enterprise Value di 6,5 milioni di Euro più la PFN adjusted, corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo. La transazione prevede inoltre il pagamento di un Earn-Out calcolato sulla base dei risultati 2024. Vincenzo Bo e Fabrizio Arnaldi, soci e attuali key manager di Plannet unitamente a tutto il top management, rimarrano in forza all'azienda. "Il rafforzamento nelle competenze digitali in Italia resta uno dei focus della strategia del Gruppo – ha commentato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A – le PMI Italiane appartenenti ai più diversi settori industriali hanno sempre più bisogno di partner strutturati per gestire situazioni articolate e complesse ma al contempo flessibili e vicine al business. Tinexta, con il suo network di aziende si candida sempre più a questo ruolo". Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub, ha aggiunto: "L'Industria 4.0 è oggi una realtà consolidata e una necessità acclarata per la crescita del mondo manifatturiero. Poter offrire competenze digitali e soluzioni mirate e concrete, a complemento delle nostre tradizionali aree di consulenza nella fase di progettazione e finanziamento degli investimenti, rappresenta un importante fattore competitivo, che siamo convinti il mercato ci riconoscerà".

