Tamburi Investment Partners ("TIP"), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan, socio attivo di numerose eccellenze imprenditoriali italiane ed estere, ha perfezionato l'investimento nel Gruppo Mulan. Mulan Group, fondato dalla famiglia Zhang, guidato dall'amministratrice delegata Giada Zhang, che ne ha preso di recente la guida imprenditoriale, punta ad una crescita sempre più importante. Il gruppo produce e distribuisce piatti pronti, freschi e surgelati, di ispirazione asiatica ma rigorosamente Made in Italy, opera direttamente online tramite il suo sito internet, tramite piattaforme di food delivery come Glovo e Getir, ma soprattutto è presente in più di 8.000 punti vendita della grande distribuzione, in Italia ed in Europa. Nel 2022 Mulan Group prevede ricavi di oltre 15 milioni con una crescita, nel periodo 2018- 2022, superiore al 50% all'anno ed una marginalità ai livelli dei best in class del settore. Il mercato italiano di piatti pronti asiatici è in fortissima crescita e Mulan Group è il principale operatore presente sul mercato, con un'ampia gamma di prodotti, dalla cucina tradizionale cinese (spaghetti di soia, riso cantonese, ravioli, involtini primavera ed altri) alla cucina etnica. I prodotti Mulan sono già presenti in Italia nei principali food retailer, tra cui Esselunga e Conad, mentre prosegue la penetrazione all'estero, in particolare in Francia, Germania, Svizzera, Austria e Slovenia. Assieme a TIP partecipano all'operazione 3 investitori con specifiche competenze industriali: Antonio Marchetti ed Enrico Bolla, soci ed amministratori di Bertagni 1882 S.p.A. uno dei leader a livello internazionale nella produzione di ravioli e parte del gruppo Ebro Foods, e Matteo de Brabant, presidente di Jakala S.p.A.. TIP e gli altri investitori supporteranno Giada Zhang nell'industrializzazione del processo produttivo, che prevede anche importanti investimenti, e nell'ulteriore sviluppo sul mercato europeo quale leading player nell'offerta di piatti pronti asiatici. L'obiettivo condiviso di medio termine è la quotazione in borsa di Mulan Group.

(GD - www.ftaonline.com)