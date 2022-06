Tiscali comunica che in data 29 giugno è stata emessa in favore di Nice & Green S.A. ("N&G" ovvero l'"Investitore"), la decima tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni Tiscali, costituito da 7 tranche per un importo complessivo massimo di Euro 21.000.000,00, già integralmente sottoscritte e convertite, e rinnovato per ulteriori 7 tranche per massimi Euro 21.000.000,00, così per complessive 14 tranches da 3 milioni l'una, riservato all'Investitore (il "POC"), di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 14 maggio 2021. In particolare, la richiesta di sottoscrizione ha per oggetto la decima tranche del POC composta da n. 30 obbligazioni convertibili in azioni Tiscali del valore unitario di Euro 100.000 ciascuna, per l'importo complessivo di Euro 3.000.000, in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 24 giugno 2021.

