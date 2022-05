Si comunica che il Sindaco Effettivo Gaetano Rebecchini ha rassegnato in data 16 maggio 2022 le proprie dimissioni con efficacia immediata, in ragione del superamento dei limiti agli incarichi ai sensi della normativa di riferimento.

Si comunica che il Sindaco Effettivo Gaetano Rebecchini ha rassegnato in data 16 maggio 2022 le proprie dimissioni con efficacia immediata, in ragione del superamento dei limiti agli incarichi ai sensi della normativa di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ringraziano il dott. Rebecchini per il prezioso lavoro svolto nel corso dell'esercizio. Ai sensi di legge e di statuto assume la carica di Sindaco Effettivo il dott. Andrea Borghini.

