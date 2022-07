Tod's +1,4% a 32,50 euro, recupera dopo la flessione di ieri in scia al report di Intesa Sanpaolo. Gli analisti della banca avevano peggiorato la raccomandazione sul titolo da add a hold e tagliato pesantemente il prezzo obiettivo da 45,30 a 33,50 euro. Dal punto di vista grafico possiamo osservare che la flessione di ieri non ha compromesso il segnale rialzista inviato nella seduta precedente: le quotazioni hanno ancora la possibilità di estendere il rally verso 35,50 almeno, con obiettivo di medio termine sui 42,90 toccati a fine marzo. Una stabilizzazione sotto 31,50 creerebbe invece i presupposti per un test dei supporti di area 28,50, decisivi per scongiurare la riattivazione della tendenza negativa verso 25,60 almeno.

(SF - www.ftaonline.com)