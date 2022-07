Il TPI comprerà i titoli dell'Italia nel caso di reazioni scomposte del mercato dopo la crisi politica di oggi? A una domanda che la interrogava su questo argomento, la presidente della BCE Christine Lagarde ha risposto che il TPI non è mirato a risolvere i problemi specifici delle singole nazioni, ma quelli generali dell'Eurozona. Vi sono specifici criteri di eleggibilità e caratteristiche, terrà in considerazione indicazioni multiple di un andamento disordinato che possa minacciare la trasmissione della politica monetaria. Tutti i Paesi membri sono in eleggibili per gli acquisti del TPI, ma gli acquisti vengono decisi dal consiglio direttivo che può anche bloccarli in caso di raggiungimento di tutti i criteri e requisiti nel caso ritenga questa scelta più appropriata. Da ricordare che le caratteristiche del TPI saranno pubblicate oggi alle 15:45.

(GD - www.ftaonline.com)