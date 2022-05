TraWell CO S.p.A. (AIM Italia, Ticker: TWL), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (tra cui il servizio di Lost Luggage Concierge fornito da Sostravel.com), rende noto che la propria controllata Safe Bag Czech Republic s.r.o. si è aggiudicata la gara per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Praga (Repubblica Ceca) per 7 anni a partire da giugno 2022. L'aeroporto di Praga è il più importante scalo dell'Est Europa. Nell'anno 2019 l'aeroporto di Praga ha gestito un traffico di 17,8 milioni di passeggeri, tutti internazionali. "Dopo l'importante rinnovo del contratto presso l'aeroporto di Miami per 7 anni, siamo felici di poter annunciare l'aggiudicazione della concessione di 7 anni con l'aeroporto di Praga in Repubblica Ceca. - dichiara Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co – Dopo gli ottimi risultati appena annunciati del bilancio 2021, con questa concessione acceleriamo il ritorno ai risultati precovid".

