TraWell CO S.p.A. (AIM Italia, Ticker: TWL), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori, rende noto che il consiglio di amministrazione ha preso atto dei dati di fatturato gestionale del Gruppo al 30 aprile 2022. In particolare, il fatturato gestionale consolidato al 30 aprile 2022 si attesta a 6,4 milioni di euro, in crescita del 67,3% (+2,6 milioni) rispetto ai 3,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Tale risultato è spiegato principalmente dall'incremento delle vendite presso gli aeroporti in Stati Uniti e Canada, e dal contributo positivo distribuito tra tutti gli aeroporti in Europa e Canada. Si segnala che nello stesso periodo, nonostante le problematiche politiche nella regione, gli aeroporti della Federazione Russa si sono mantenuti sugli stessi livelli di fatturato del 2021. "I dati di crescita del fatturato ad aprile evidenziano un solido +67% rispetto al 2021. - dichiara Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co – Tali risultati ci permettono di riprendere con maggiore forza e determinazione i programmi di crescita pre-covid".

(RV - www.ftaonline.com)