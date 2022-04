Il Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. (la "Societa?" o "TrenDevice") (Ticker "TD"), uno dei principali player italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, ha esaminato e approvato i c.d. KPI (Key Performance Indicator) del primo trimestre 2022 (Q1), che, si precisa, non sono assoggettati a revisione legale dei conti né a verifica da parte del collegio sindacale. Al 31 marzo 2022, i ricavi preliminari di TrenDevice per il Q1 risultano pari a Euro 5.137 migliaia, in crescita del 147%, rispetto agli Euro 2.076 migliaia registrati nel primo trimestre del 2021. I driver di crescita del fatturato sono stati principalmente tre, in continuità con quanto avvenuto nel quarto trimestre 2021. Il primo è relativo al miglioramento del tasso di conversione del sito web, grazie ad un miglioramento della User Experience e alla possibilità di pagamento rateale. Il secondo è riconducibile ai ricavi aggiuntivi legati agli store fisici che nel primo trimestre 2021 scontavano ancora le misure restrittive volte a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 (e.g., lock-down). Il terzo riguarda il flusso di ricavi aggiuntivi derivanti dalle vendite su marketplace esteri. Insieme ai ricavi, cresce inoltre anche il contributo ambientale della Societa?: grazie al modello basato sull'economia circolare, nel Q1 2022 sono 647 le tonnellate stimate di CO2 non immesse nell'ambiente in crescita dell'85% rispetto alle 349 tonnellate del Q1 2021. Si specifica che la stima delle minori emissioni di CO2 è basata sui dati relativi al dispendio di anidride carbonica necessaria alla produzione di ogni singolo dispositivo resi noti dai produttori e decurtata da una stima interna afferente al dispendio di CO2 per le attività di refurbishment di TrenDevice. Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta così i risultati: "Il primo trimestre del 2022 si è chiuso con il record storico di crescita di un singolo quarter. Una crescita a tripla cifra che conferma come gli investimenti effettuati anche nel 2021 e le azioni strategiche intraprese per incrementare le nostre quote di mercato proseguano nella giusta direzione. Il modello di TrenDevice sta subendo modifiche sostanziali: da "e-commerce pure player" stiamo diventando un'azienda multicanale, multiservizi ed in via di internazionalizzazione. In particolare, sul fronte del retail sono in dirittura d'arrivo due store sulla città di Roma, di cui uno in franchising; per quanto riguarda i servizi, in particolare il noleggio sta riscuotendo un grande successo tra la nostra clientela; infine, sull'estero, dopo l'avvio delle vendite sui principali marketplace europei, che ci hanno consentito un forte boost di ricavi negli ultimi quarter, siamo focalizzati sull'espansione del servizio di noleggio in Belgio, grazie ad un accordo in corso di definizione con un player locale ".

(RV - www.ftaonline.com)