Il Consiglio di Amministrazione di *Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. *("Trevifin" o la "Società"), presieduto da Luca d'Agnese, ha esaminato ed approvato in data 29 giugno 2022 il progetto di bilancio individuale e il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Principali risultati economici consolidati*

|(in migliaia di Euro) |31/12/2021 |31/12/2020 |Variazione |Variazione % |

|Ricavi Totali |494.616 |491.315 |3.301 |1% |

|EBITDA Ricorrente |49.580 |50.174 |(594)|-1% |

|EBITDA |42.484|45.387 |(2.903)|-6% |

|Risultato Operativo (EBIT) |(5.631) |553 |(6.184) |n.a. |

|Risultato netto da attività in funzionamento |(51.296) |249.576 |(300.872)|n.a. |

|Risultato netto da attività discontinuate |0 |(12.840) |12.840 |n.a. |

|Risultato netto dell'esercizio |(51.296) |236.736 |(288.032)|n.a. |

|Risultato netto di Gruppo |(52.977) |241.468 |(294.445) |n.a.|

*Ricavi totali

*(in migliaia di Euro)

|Attività |31/12/2021 |% |31/12/2020 |% |Variazione |Variazione % |

|Lavori speciali di fondazioni |358.778 |72%|377.627 |76%|(18.849)|-5% |

|Produzione macchinari speciali per fondazioni |141.050 |28%|118.458 |24%|22.592 |19% |

|Elisioni e rettifiche Interdivisionali |(5.235)| |(6.446)| |1.211 | |

|Sub-totale settore Fondazioni (Core Business) |494.593 |100%|489.639 |100%|4.954 | |

|Capogruppo |12.624 | |15.601 | |(2.977)|-19% |

|Elisioni interdivisionali e con la Capogruppo |(12.602) | |(13.925) | |1.323 | |

|GRUPPO TREVI |494.616 |100% |491.315 |100%|3.300 | 1% |

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi e degli altri ricavi per area geografica è la seguente:

(in migliaia di Euro)

|Area Geografica |31/12/2021 |% |31/12/2020|% |Variazione | Variazione %|

|Italia |65.311 |13%|48.676 |10%|16.635 | 34% |

|Europa |84.055 |17%|115.810 |24%|(31.756)| -27% |

|U.S.A. e Canada |114.136 |23%|109.542 |22%|4.595 |4% |

|America Latina |16.258 |3%|31.371 |6% |(15.114)| -48% |

|Africa |69.781 |14%|36.710 |7% |33.071 | 90% |

|Medio Oriente e Asia |59.999 |12% |53.816 |11% |6.184 |11% |

|Estremo Oriente e Resto del mondo |85.076 |17%|95.390 |19%|(10.314) |-11% |

|Ricavi totali |494.616 |100% |491.315 |100%|3.301 | 1%|

*Portafoglio lavori ed ordini acquisiti *

|(in migliaia di Euro) |31/12/2021 |31/12/2020|Variazione | Variazione % |

|Portafoglio lavori |454.593 |317.458 |137.135 |43%|

| |2021 |2020 |Variazione |Variazione % |

|Ordini acquisiti |600.197 |425.443 |174.754 |41% |

*Posizione finanziaria netta *

|(in migliaia di Euro) |31/12/2021 |31/12/2020 |Variazione |Variazione % |

|Posizione finanziaria netta totale|(251.805)|(269.447) |17.642 | 7%|

*Organico di Gruppo *

| |31/12/2021 |31/12/2020 |Variazione |Variazione % |

|Numero dipendenti |3.218 |3.704 |(486) |-13%|

*Andamento del Gruppo *

*I ricavi totali nell'esercizio 2021 ammontano a circa 494,6 milioni di Euro, rispetto ai 491,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2020, in aumento per circa 3,3 milioni di Euro (1%).

Gli indicatori *EBITDA ricorrente *ed *EBITDA *al 31 dicembre 2021 sono pari, rispettivamente, a circa 49,6 e 42,5 milioni di Euro.

L'*EBIT *al 31 dicembre 2021 è pari a -5,6 milioni di Euro, in decremento di 6,2 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente (+0,5 milioni di Euro).

Il *risultato netto di pertinenza del Gruppo *al 31 dicembre 2021 è pari a -52,9 milioni di Euro (utile netto per 241,5 milioni di Euro nel 2020). Si ricorda che il risultato netto dell'esercizio 2020 era positivamente influenzato dagli effetti dell'implementazione dell'operazione di ripatrimonializzazione e di ristrutturazione dell'indebitamento completata il 29 maggio 2020, che aveva generato complessivamente un effetto netto positivo di circa 280,3 milioni di Euro, influenzando i proventi e oneri finanziari del Gruppo.

La *Posizione Finanziaria Netta del Gruppo *è pari a 251,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, in miglioramento di 17,6 milioni di Euro rispetto ai 269,4 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2020. Il portafoglio lavori al 31 dicembre 2021 è pari a 454,6 milioni di Euro (al 31 dicembre 2020 era pari a 317,5 milioni di euro).

Gli ordini acquisiti nell'esercizio 2021 sono pari a circa 600,2 milioni di Euro, in aumento di circa 174,7 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (+41%). Nel corso del 2021 il Gruppo Trevi ha proseguito le attività e gli sforzi per far fronte alla pandemia da Covid19 e delle sue varianti in continua evoluzione, che hanno continuato a caratterizzare il contesto operativo e di mercato.

Il progressivo dispiegarsi degli effetti delle campagne di vaccinazione ha permesso di eliminare le incertezze che frenavano l'acquisizione di nuovi ordini e questo ha permesso, in particolare a partire dal secondo trimestre dell'anno, di iniziare a cogliere le opportunità su cui il Gruppo aveva sviluppato la sua attività commerciale. Il già citato significativo incremento degli ordini acquisiti ha permesso di aumentare il portafoglio ordini rispetto alla fine dell'anno precedente, ricostituendolo ad un livello tale da permettere la prosecuzione della fase di recupero economico e finanziario del Gruppo.

"L'esercizio 2021 ha visto il Gruppo Trevi ancora tenacemente impegnato - commenta Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del Gruppo Trevi - su diversi fronti: interno, a completare il processo di rafforzamento patrimoniale ed esterno, per affrontare le continue turbolenze di un mercato internazionale fortemente segnato dalla pandemia da Covid-19 e dalle spinte volte a modificare gli assetti globali nello scacchiere internazionale. È in questo contesto quanto mai complesso che il Gruppo continua ad impegnarsi con dedizione e passione per riacquisire il ruolo che gli compete per esperienza, capacità di innovare e di gestire e risolvere problematiche complesse. La resilienza mostrata dal Gruppo in questi ultimi difficili anni non è casuale: deriva dalla fiducia che i clienti, gli azionisti, gli istituti di credito e i fornitori hanno sempre garantito alle persone della nostra organizzazione che da oltre 65 anni operano con professionalità e dedizione sul mercato mondiale dell'ingegneria del sottosuolo. Queste caratteristiche hanno consentito al Gruppo di acquisire nel 2021 ordini per circa 600 milioni di euro, in aumento del 41% rispetto all'anno precedente, e di aumentare, quindi, il portafoglio ordini al 31 dicembre 2021 del 43% rispetto alla fine del 2020".

*Il contesto di mercato *

*Seppur con diversi gradi di intensità e con diversa distribuzione geografica, il persistere della pandemia Covid19 a livello globale ha continuato ad influenzare negativamente lo scenario macroeconomico mondiale per tutto il 2021. Il progredire delle vaccinazioni, unitamente alle maggiori conoscenze acquisite al riguardo, in molte aree geografiche ha portato a miglioramenti sostanziali alla circolazione delle persone, alla progressiva riattivazione degli stabilimenti produttivi e delle relative attività; purtroppo restano paesi nei quali sono ancora in vigore forti limitazioni all'ingresso (Estremo Oriente, Australia) a seguito del susseguirsi di nuove ondate di infezioni che impediscono un ritorno alla normalità.

A differenza del 2020, il prezzo dei prodotti petroliferi ha visto un progressivo aumento da gennaio in previsione di un incremento globale della domanda. Come immediata conseguenza si sono verificati incrementi dei prezzi nei settori di produzione delle principali materie prime, trainati anche da un brusco aumento della domanda globale sulla scia dei primi segnali di ripresa.

Da sottolineare per esempio l'importante incremento del prezzo del ferro che, a livello globale, ha influenzato negativamente il mondo delle costruzioni. Un altro settore fortemente impattato dall'aumento dei prezzi è stata la logistica che ha registrato un incremento esponenziale sia i costi dei trasporti che quello di molte materie con immediati effetti sull'inflazione.

Per fare fronte alla crisi economica, numerosi Governi dei Paesi colpiti e diverse entità sovranazionali hanno adottato misure straordinarie da fine 2020 – inizio 2021 per sostenere i redditi delle famiglie, la liquidità delle imprese e garantire l'accesso al credito. Purtroppo, si nota una situazione molto disomogenea nei vari mercati, che è fondamentalmente legata alla capacità o meno dei singoli Governi di implementare azioni mirate di contenimento di questa spinta inflazionistica.

Sempre in ottica di contrasto alla crisi economica, molti Governi, soprattutto quelli delle economie più avanzate (Europa e Nord America in primis), hanno pianificato imponenti investimenti infrastrutturali come volani di ripresa per le economie messe in ginocchio dalla pandemia, in quanto questo tipo di interventi ha un ritorno diretto in termini di PIL dei Paesi investitori e crea posti di lavoro sia diretti, sia nell'indotto attraverso tutta la filiera produttiva.

Purtroppo, stiamo osservando una diffusa difficoltà nella veloce implementazione di questi piani infrastrutturali sia per problematiche burocratiche sia a causa dagli incrementi dei prezzi delle materie prime che, oltre che mettere in difficolta i progetti in corso, rallentano l'implementazione di nuove iniziative.

*Le acquisizioni e il portafoglio *

**Il portafoglio lavori al 31 dicembre 2021 è pari a 454,6 milioni di Euro con un aumento del 43%, pari a 137,1 milioni di Euro rispetto a dicembre 2020 (il portafoglio lavori al 31 dicembre 2020 era pari a 317,5 milioni di Euro). Gli ordini acquisiti nell'esercizio 2021 a livello di Gruppo ammontano a circa 600,2 milioni di Euro, in aumento del 41%, pari a circa 175 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (l'order intake nel 2020 era di circa 425,4 milioni di Euro).

*Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura al 31 dicembre 2021 *

**Nel corso dei primi tre mesi dell'anno il Gruppo ha acquisito ordini per circa 237 milioni di euro, rispetto ai 110,7 milioni di euro acquisiti nel medesimo periodo del 2021. La Divisione Trevi, in particolare, ha acquisito ordini per 180,4 milioni di euro (74,7 milioni nel medesimo periodo del 2021), mentre la Divisione Soilmec ha acquisito ordini per 61,1 milioni di euro (37,7 milioni nel primo trimestre 2021). Il portafoglio ordini del Gruppo al 31-3-2022 è giunto a 585 milioni di euro, in significativo aumento rispetto ai 329 milioni consuntivati al 31- 3-2021 (erano 317 milioni di euro al 31-12-2020 e 455 milioni di euro al 31-12-2021).

Il trend dell''andamento del Gruppo Trevi nei primi mesi dell'anno per quanto riguarda l'acquisizione degli ordini, i ricavi di produzione ed il backlog, risulta sostanzialmente in linea con le previsioni del primo anno del Piano Industriale 2022-2026, così come esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 giugno 2022, il quale è stato aggiornato considerando come arco temporale il periodo 2022-2026, nonché con il recepimento dei dati contabili al 31 dicembre 2021 e di alcuni elementi prudenziali negli anni di piano.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31-3-2022 è risultata pari a circa 266 milioni di euro, in aumento rispetto ai 251,8 milioni registrati a fine 2021, sia per effetto della stagionalità nell'andamento del Gruppo che per alcuni ritardi nella concessione di garanzie da parte delle banche che hanno indotto slittamenti negli incassi da clienti. Nel corso del primo trimestre sono proseguite le interlocuzioni con gli istituti finanziatori del Gruppo (le "Banche Finanziatrici") aderenti all'accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis l.fall. sottoscritto in data 5 agosto 2019 (l'"Accordo di Ristrutturazione"), iniziate sin dal mese di febbraio 2021 a seguito del mancato rispetto, a causa degli impatti del Covid-19, dei parametri finanziari al 31 dicembre 2020 ivi stabiliti (si veda il comunicato stampa del 24 febbraio 2021, consultabile sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa").

Nel contesto delle interlocuzioni con le Banche Finanziatrici, al fine di gestire la fase corrente e di consentire, nell'interesse di tutte le parti coinvolte e in generale degli stakeholder del Gruppo Trevi, la gestione in continuità del business nelle more dei processi istruttori e decisionali delle banche, in data 5 agosto 2021 era stato sottoscritto con le Banche Finanziatrici un accordo di moratoria e standstill (l'"Accordo di Standstill") (si vedano i comunicati stampa del 14 luglio 2021 e del 5 agosto 2021, consultabili sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa").

Successivamente alla presentazione alle Banche Finanziatrici, in data 22 dicembre 2021, delle linee guida di una possibile manovra finanziaria e alla contestuale richiesta di estendere al 30 aprile 2022 la durata dell'Accordo di Standstill, in data 31 dicembre 2021 tale accordo è scaduto e non è stato formalmente rinnovato. Tuttavia, le parti hanno continuato le relative interlocuzioni in relazione alla nuova manovra finanziaria, e stanno operando in un regime di standstill "de facto", come dimostra il fatto che le Banche Finanziatrici non solo non hanno ad oggi esercitato (né manifestato l'intenzione di esercitare) i rimedi previsti dall'Accordo di Ristrutturazione ma, oltre a portare avanti le succitate trattative in merito alla nuova ipotesi di manovra, hanno continuato a supportare il Gruppo non riducendo gli utilizzi delle linee autoliquidanti e consentendo l'emissione di alcune garanzie individuate quali urgenti dalla Società nell'ambito dei progetti di cui le società del Gruppo sono parte e continuando a mettere a disposizione le linee di credito per cassa.

Il management, con l'ausilio degli advisor, ha nel contempo portato avanti le trattative sia con le Banche Finanziatrici che con i principali azionisti volte a definire la nuova manovra finanziaria. L'ultima versione della manovra finanziaria è quella trasmessa alle Banche Finanziatrici in data 9 giugno 2022 (la "Nuova Manovra Finanziaria"), la quale prevede, in estrema sintesi:

a) che la stessa sia posta in essere in esecuzione di un accordo basato su un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art 67, comma III, lett.(d) della l.fall. (il "Nuovo Accordo");

b) un aumento di capitale per cassa offerto in opzione ai soci per massimi Euro 25 milioni (ma in nessun caso superiore all'importo di debito oggetto di conversione), interamente garantiti pro quota dai soci CDPE Investimenti S.p.A. ("CDPE") e Polaris Capital Management LLC ("Polaris" e, congiuntamente a CDPE, i "Soci Istituzionali");

c) un aumento di capitale riservato alle Banche Finanziatrici, da sottoscriversi tramite conversione dei crediti bancari in azioni ordinarie della Società, per un controvalore minimo di crediti almeno pari a 20 milioni di Euro, con facoltà per le Banche Finanziatrici di convertire un importo superiore a tale importo minimo;

d) la subordinazione e postergazione di una porzione del debito bancario fino a un massimo di Euro 40 milioni, lasciando in capo alle Banche Finanziatrici la scelta tra conversione e subordinazione dei relativi crediti;

e) l'estensione della scadenza finale dell'indebitamento a medio-lungo termine sino al 31 dicembre 2026, con introduzione di un piano di ammortamento a partire dal 2023;

f) la concessione/conferma di linee di credito per firma a supporto dell'esecuzione del Piano Industriale 2022- 2026;

g) l'estensione al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario denominato «Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024» emesso da Trevifin nell'esercizio 2014 per un valore di Euro 50 milioni.

Si menziona inoltre che nel mese di gennaio 2022, in particolare il giorno 11/01/2022, il Gruppo Trevi ha subito un attacco informatico che ha colpito i data center di Cesena (FC) ed Asolo (TV), determinando una temporanea inaccessibilità alle funzioni operative informatiche (si veda il comunicato del 14 gennaio 2022).

La funzionalità dell'intera infrastruttura IT è stata prontamente ripristinata e, in meno di ventiquattro ore, i servizi informatici principali sono ritornati ad essere disponibili. Ad oggi non si sono evidenziate perdite di dati e/o informazioni e non si rilevano conseguenze per le attività delle Aziende del Gruppo.

La pronta ed efficace risposta con la quale il Gruppo ha gestito l'incidente, è stata resa possibile attraverso l'adozione di uno specifico Piano di Disaster Recovery e Business Continuity e di infrastrutture con tecnologie Hybrid Cloud, che hanno consentito di salvaguardare servizi e backup.

*Impatti del conflitto Russia-Ucraina *

**In relazione alle recentissime vicende di politica internazionale che coinvolgono la Russia e l'Ucraina, si segnalano di seguito i principali elementi con riferimento all'operatività del Gruppo.

Il Gruppo non ha attività produttive in Russia o Ucraina, né ha esternalizzato lo sviluppo o l'utilizzo di software e data centers nelle zone interessate dal conflitto. Inoltre, non si ritiene che le leggi sanzionatorie attuate da numerosi paesi nei confronti della Russia possano avere impatto sul business della Società e possano esporre a rischio legale le persone o le attività produttive del Gruppo. Tuttavia, per quanto riguarda la catena di approvvigionamento delle società del Gruppo, le sanzioni potrebbero portare, viste le caratteristiche dell'export della Russia, a spinte inflazionistiche sui costi delle materie prime e ad eventuali difficoltà di approvvigionamento delle stesse (ferroleghe, acciaio, microchip etc.), con impatto sui normali flussi produttivi.

Il Gruppo dispone di strumenti di controllo di gestione per monitorare gli impatti dalla spinta inflazionistica dei costi delle materie prime e, risultando impossibile al momento fare previsioni sull'evoluzione del conflitto, potrebbe rendersi necessario aumentare la frequenza e la profondità dei controlli e delle analisi dei rischi. Con riferimento all'esecuzione di transazioni finanziarie per il tramite del Sistema bancario alla data della presente relazione non si riscontrano problematiche legate all'inibizione di alcuni sistemi di pagamento internazionali per la Russia. Si rende noto che il Gruppo ha un'unica fornitura – denominata in Euro – in corso con un cliente russo in un paese terzo, il cui ammontare è inferiore all'1% dei ricavi totali del Gruppo, inoltre, la suddetta fornitura era coperta da anticipi e assistiti da garanzie emesse da una banca italiana.

Alla data della presente relazione la parte di fornitura eseguita è stata interamente incassata e, quindi, le garanzie svincolate; una parte ulteriore di fornitura di circa 2,0 milioni di euro è in corso, e il backlog non include ulteriori ordini provenienti dalle aree sopra menzionate. Il Piano Industriale del Gruppo non prevede sviluppi in tali aree.

Non si prevedono difficoltà di finanziamento dal momento che non sono presenti esposizioni verso Russia ed Ucraina. Inoltre, il costo dei finanziamenti del Gruppo è a tasso fisso, essendo lo stesso cristallizzato secondo quanto previsto nell'Accordo di Ristrutturazione.

Al momento non si ritiene che i rischi sopra indicati - alla luce dei fattori e delle considerazioni svolte circa il conflitto in corso, e in generale l'area geografica Russo-Ucraina - rappresentino un rischio residuo rilevante ai fini della continuità delle attività aziendali.

*Evoluzione prevedibile della gestione *

Nel corso dell'esercizio 2022 i ricavi del Gruppo Trevi sono attesi in aumento rispetto al 2021 ad un tasso compreso tra il 6 ed il 10%.

L'evoluzione dello scenario mondiale influenzato dalla guerra tra Russia e Ucraina potrebbe condizionare l'operatività del Gruppo, che tuttavia non essendo presente nei Paesi in conflitto ed operando con un'ampia diversificazione geografica, al momento dell'approvazione di questo progetto di bilancio non appare esserne significativamente influenzata. L'acquisizione di nuovi ordini nel 2022 è attesa allineata a quella dell'esercizio 2021 anche in virtù del buon andamento delle acquisizioni nel primo semestre.

Nel corso dei prossimi mesi proseguiranno le attività per raggiungere il Nuovo Accordo con le Banche Finanziatrici, che si auspica potrà avvenire entro il mese di agosto 2022.

*Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria *

**Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 11 agosto 2022 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 12 agosto 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Parte Ordinaria *

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Copertura della perdita d'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

4.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2024:

5.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.

*Parte Straordinaria *

**1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale;

Modifica dello Statuto Sociale.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge e anche sul proprio sito internet www.trevifin.com.

Relativamente al nomina degli Organi Sociali, sul sito internet della Società www.trevifin.com, alla sezione Governance/Assemblee Azionisti sono già consultabili gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla composizione dei rispettivi organi societari.

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

