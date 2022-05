Il Consiglio di Amministrazione di Triboo – Gruppo attivo nel settore digitale e quotato su Euronext Milan – riunitosi in data 5 maggio 2022 ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance da parte degli amministratori Vincenzo Polidoro e Ramona Corti.

La Società ha poi confermato Amministratore Delegato Giulio Corno, confermando altresì i poteri già attribuiti in relazione al precedente mandato al Presidente Riccardo Maria Monti e la carica di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione a Giangiacomo Corno. Sono stati costituiti all'interno del Consiglio i seguenti comitati:

Comitato Nomine e Remunerazione, costituito dai consiglieri Ramona Corti, Vincenzo Polidoro e Carolina Corno;

Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, costituito dai consiglieri Ramona Corti, Vincenzo Polidoro e Francesco Tombolini.

Il consigliere Vincenzo Polidoro è stato nominato Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, mentre il consigliere Ramona Corti è stata confermata Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di avviare il programma di acquisto di azioni proprie (il "Programma"), in una o più' tranche, per un numero massimo di 574.804 azioni ordinarie, pari al 2% del capitale, cui sarà destinato un controvalore massimo pari a Euro 750.000, fermo quanto previsto dall'art. 2357, comma 1, del Codice Civile. In particolare, il Programma di acquisto in oggetto è destinato a consentire alla Società di conservare per successivi utilizzi, dando mandato al Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in merito alla disposizione delle stesse azioni proprie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale (ivi inclusa destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant) nonché nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari o per la conclusione di alleanze commerciali o strategiche e, in generale, per impieghi ritenuti di interesse finanziario o gestionale per la Società. Gli acquisti saranno effettuati con le finalità e nei limiti previsti dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, ad un prezzo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Sulla base delle modalità di esecuzione approvate dal Consiglio di Amministrazione, Triboo si avvarrà di un intermediario per l'esecuzione del Programma. La Società provvederà a comunicare al mercato l'intermediario individuato. Il Programma avrà inizio a decorrere dal conferimento del mandato all'intermediario e sino al 29 ottobre 2023, corrispondente al termine dei diciotto mesi successivi all'assemblea del 29 aprile 2022 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie. Gli acquisti verranno effettuati su Euronext Milan in conformità all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili e di volta in volta vigenti, in modo da assicurare il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del T.U.F., secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A.. Eventuali successive modifiche al Programma saranno tempestivamente comunicate al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. La Società comunicherà i dettagli degli acquisti e delle eventuali disposizioni effettuate e ogni altra informazione secondo le tempistiche previste dalla normativa applicabile. La Società attualmente detiene azioni proprie per 448.904 azioni, pari all'1,562% del capitale sociale. Per ulteriori informazioni circa il programma di acquisto di azioni proprie si rinvia alla documentazione assembleare del 29 aprile 2022 con cui si è autorizzato l'acquisto di azioni proprie, pubblicata nella sezione Investor Relation del sito della Società.

