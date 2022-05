di Financial Trend Analysis

TripAdvisor ha sfiorato un rally del 6% nel mercato esteso (la seduta di mercoledì al Nasdaq si era però chiusa con un declino dello 0,97%), dopo che l'azienda del Massachusetts ha comunicato una trimestrale complessivamente positiva e annunciato il nome del nuovo chief executive. Nel primo trimestre TripAdvisor ha registrato perdite nette in riduzione da 80 a 34 milioni di dollari. Su base rettificata il rosso è sceso da 39 a 9 centesimi per azione, appena sopra agli 8 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono più che raddoppiati a 262 milioni, contro i 253 milioni stimati dagli analisti. Matt Goldberg, manager con esperienze nei settore di media e advertising, a inizio luglio diventerà chief executive di TripAdvisor al posto del co-fondatore Stephen Kaufer, che in novembre aveva anticipato l'intenzione di lasciare dopo oltre 20 anni.

(RR - www.ftaonline.com)