Secondo quanto comunicato dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in maggio i prezzi alla produzione sono balzati in Turchia del 132,16% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 121,82% di aprile (114,97% in marzo). Su base mensile i prezzi alla produzione sono invece cresciuti dell'8,76% contro il 7,67% precedente (9,19% in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)