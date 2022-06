di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in giugno l'Economic Confidence Index ha registrato in Turchia una flessione a 93,6 punti dai 96,7 punti di maggio (94,7 punti in aprile), contro i 97,8 punti del giugno 2021.