Secondo quanto comunicato da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (Tcmb, la Banca centrale di Ankara), in aprile il deficit della bilancia delle partite correnti della Turchia ha registrato un declino a 2,74 miliardi di dollari dai 5,55 miliardi di marzo (5,15 miliardi in febbraio), contro i 2,85 miliardi del consensus. Il dato, che segna il sesto disavanzo consecutivo dopo soli tre mesi in surplus, si confronta con il deficit di 1,71 miliardi dell'aprile 2021.

