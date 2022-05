Nuova frenata per l'attività manifatturiera della Turchia, che rimane sotto la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il secondo mese consecutivo (dopo una striscia positiva durata nove mesi).

Nuova frenata per l'attività manifatturiera della Turchia, che rimane sotto la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il secondo mese consecutivo (dopo una striscia positiva durata nove mesi). L'indice Pmi, elaborato da S&P Global in collaborazione con ?stanbul Sanayi Odas? (Iso, la confederazione industriale turca), è infatti sceso a 49,20 punti dai 49,40 punti di marzo (50,40 punti in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)