Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in aprile le vendite retail sono balzate in Turchia del 14,7% annuo (rettificato sulla base delle variazioni di calendario), in decisa accelerazione rispetto al 2,7% della lettura finale di marzo (6,2% in febbraio). Su base sequenziale le vendite al dettaglio sono invece salite del 2,1% contro lo 0,7% precedente (0,5% in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)