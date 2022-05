Secondo quanto comunicato dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in marzo la produzione industriale è cresciuta in Turchia del 9,6% annuo (rettificato per le variazioni di calendario), in rallentamento rispetto al rimbalzo del 13,3% di febbraio (7,6% in gennaio) ma nel ventiduesimo mese consecutivo d'espansione dopo il crollo del 19,4% del maggio 2020.