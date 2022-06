di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori è calato in Turchia a 63,4 punti dai 67,6 punti di maggio (67,3 punti in aprile), attestandosi sui minimi dai 60,9 punti del luglio 2020.