Secondo quanto comunicato da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (Tcmb, la Banca centrale di Ankara), in maggio l'indice della fiducia nel settore manifatturiero ha segnato un calo a 106,4 punti dai 109,4 punti di maggio (109,7 punti in aprile), restando comunque per il ventiquattresimo mese consecutivo sopra quota 100 punti.