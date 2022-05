Secondo quanto comunicato dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in aprile il tasso d'inflazione è salito in Turchia al 69,97% annuo dal 61,14% di marzo (54,44% in febbraio), attestandosi sui massimi dal 73,10% del febbraio 2002.

Secondo quanto comunicato dal Türkiye ?statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara), in aprile il tasso d'inflazione è salito in Turchia al 69,97% annuo dal 61,14% di marzo (54,44% in febbraio), attestandosi sui massimi dal 73,10% del febbraio 2002. Il dato è anche superiore al 68,00% del consensus di Reuters. La media mobile degli ultimi 12 mesi è invece cresciuta al 34,46% dal 29,88% precedente (25,98% in febbraio). Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è rimbalzato del 7,25% contro il 5,46% di marzo (4,81% in febbraio) e il 6,00% stimato dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)