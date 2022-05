Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (Tcmb, la Banca centrale turca) lascia invariati i tassi d'interesse al 14,00% dopo averli abbassati di 100 punti in novembre e dicembre (di 100 punti anche in settembre e di 200 punti in ottobre).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (Tcmb, la Banca centrale turca) lascia invariati i tassi d'interesse al 14,00% dopo averli abbassati di 100 punti in novembre e dicembre (di 100 punti anche in settembre e di 200 punti in ottobre). Il precedente rialzo, di 200 punti base, risaliva al marzo dello scorso anno, pochi giorni prima dell'ennesimo cambio al vertice dell'istituto centrale voluto dal presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. La decisione era ampiamente prevista: tutti i 22 economisti che componevano il consensus di Bloomberg non si aspettavano infatti alcun cambio di passo.

