Turning Point Therapeutics balza del 115% al Nasdaq. Bristol-Myers Squibb (Bms) ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover del gruppo specializzato in precision oncology (emergente segmento dell'oncologia basato sulla profilazione molecolare dei tumori per identificare alterazioni attaccabili dai farmaci) per una valutazione dell'azienda di San Diego di 3,77 miliardi di dollari (76 dollari in contanti per azione).

