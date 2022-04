Twitter accetta la proposta di Elon Musk, la cifra pattuita per l'acquisizione è di 44 miliardi di dollari. Il progetto di Musk è quello di rendere Twitter una società privata. Musk ha dichiarato "I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means". Musk ha 82 milioni di follower su Twitter.

