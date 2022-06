Twitter annuncia la scadenza del periodo di attesa per l'accordo siglato con Elon Musk che prevede l'acquisizione del social network per 54,20 dollari in contanti per azione.

Twitter annuncia la scadenza del periodo di attesa per l'accordo siglato con Elon Musk che prevede l'acquisizione del social network per 54,20 dollari in contanti per azione. Secondo quanto prevede l'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (legge del 1976 che regola le operazioni di M&A) lo scorso 2 giugno sono scaduti i termini del periodo di attesa per l'Opa, il cui completamento è ora subordinato al soddisfacimento delle restanti condizioni di chiusura consuete, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di Twitter. Musk aveva messo in stand-by l'operazione ufficialmente per ottenere numeri più precisi sul numero di account fake di Twitter, anche se la mossa verosimilmente era motivata dalla volontà di prendere tempo, per rivedere la struttura dei finanziamenti del deal o forse più semplicemente perché Musk ha avuto un ripensamento sull'Opa da 44 miliardi. Twitter aveva chiuso in rialzo dello 0,63% venerdì al Nyse.

