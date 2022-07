Twitter crolla a Wall Street dopo che è arrivata la conferma del dietrofront di Elon Musk dall'Opa da 44 miliardi di dollari. Twitter aveva già perso il 5,10% venerdì al Nyse (peggiore performance dell'S&P 500) dopo che il Washington Post aveva riportato come in forte dubbio il takeover dell'azienda di San Francisco. Il numero uno di Tesla ha confermato le indiscrezioni annunciando, su Twitter ovviamente, la volontà di annullare l'accordo per l'acquisizione. Una lettera inviata dal suo legale ha ricordato che Twitter non ha fornito le informazioni richieste per quasi due mesi. Tuttavia è palese che l'intestardirsi di Musk sul numero di fake account sia solo una scusa per fare dietrofront sull'operazione. Ora Twitter si prepara a una lunga battaglia legale il cui esito è tutt'altro che scontato. La migliore delle ipotesi per Musk è il pagamento di una break-up fee da 1 miliardo di dollari. L'effetto sul titolo però potrebbe essere drammatico. Twitter ha già perso il 18% da quando Musk aveva presentato inizialmente la sua offerta e secondo Daniel Ives e John Katsingris di Wedbush la cancellazione è un disastro. Gli analisti hanno tagliato il target price di Twitter da 43 a 30 dollari. Trip Chowdhry di Global Equities Research lo ha addirittura abbassato a 20 dollari. Twitter ha sfiorato un ulteriore crollo del 6% in after market, dopo avere chiuso venerdì a 36,81 dollari di valore.

(RR - www.ftaonline.com)