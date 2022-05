Previsto un avvio in forte ribasso per Twitter al Nyse (il titolo nel premarket cede il 12%).

Previsto un avvio in forte ribasso per Twitter al Nyse (il titolo nel premarket cede il 12%). Elon Musk ha annunciato di aver sospeso temporaneamente l'accordo per l'acquisto del social media per 44 miliardi di dollari. Il fondatore di Tesla ha però precisato di essere ancora impegnato nell'operazione.

