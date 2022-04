Twitter ha deciso di accettare l'offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari avanzata da Elon Musk. Il fondatore di Tesla ha messo sul piatto 54,20 dollari per azione. Il titolo al Nyse, dopo una breve sospensione in attesa del comunicato, sale del 6,12% a 51,925 dollari. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

