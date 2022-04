Twitter ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da un eps rettificato di 4 centesimi di dollaro, contro i 3 centesimi del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi allo scorso 31 marzo i ricavi sono saliti da 1,04 a 1,20 miliardi di dollari, sotto però agli 1,23 miliardi stimati dagli analisti. L'azienda di San Francisco ha registrato una crescita nel numero degli utenti attivi giornalieri del 15,9% annuo a 229,0 milioni, contro i 226,8 milioni del consensus. Twitter ha chiuso in rialzo dell'1,09% giovedì al Nyse, sottoperformando il progresso del 2,47% dell'S&P 500. (RR - www.ftaonline.com)

