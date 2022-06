TXT e-Solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione del 78,56% del capitale della società Ennova Spa ("Ennova"). TXT prevede il consolidamento dei risultati di Ennova a partire dal mese di agosto 2022. Il restante 21,44% del capitale sociale di Ennova è detenuto dall'attuale management della società guidato da Sabino Patruno, Amministratore Delegato di Ennova a partire dal 2020 che, insieme al management TXT e di Ennova, guiderà il processo di integrazione, consolidamento e crescita della neoacquisita all'interno del Gruppo TXT. L'acquisizione di Ennova rappresenta una milestone chiave nel progetto di crescita accelerata del Gruppo TXT grazie ad alcuni fattori strategici quali le ampie competenze tecnologiche specializzate (AI, chatbot, ecc.), le numerose risorse impiegate nella software factory o alle attività progettuali, e agli importanti volumi di business generati con large corporates, industry leaders e PMI operanti nel telco & media, utilities, finance e gaming che amplieranno il perimetro del mercato TXT; l'acquisizione genera elevate ambizioni di crescita favorite dalle sinergie tecnologiche, commerciali e territoriali e dalle strategie di up-sell e cross-sell di soluzioni e competenze di TXT e Ennova a favore dell'ampio portafoglio clienti consolidato. Inoltre, sono in corso valutazioni in fase già avanzata di nuove acquisizioni che andranno a rafforzare ulteriormente questo segmento di offerta. Ennova viene fondata nel 2010 nell'Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino come startup per lo sviluppo di servizi e soluzioni per la gestione dell'intero ciclo di vita della trasformazione digitale di imprese; nel corso della sua storia Ennova ha registrato un veloce e costante processo di crescita che l'ha portata a consolidare ricavi in forte crescita, da Euro 18 milioni nel 2015 ad Euro 40 milioni nel 2017, fino agli oltre Euro 60 milioni del 2021. L'EBITDA Adjusted registrato nel 2021 è pari a Euro 5,3 milioni, con forecast per il 2022 in miglioramento. L'attuale offerta di Ennova è concentrata su tre principali business unit: la business unit Technology si focalizza sullo sviluppo di piattaforme proprietarie per la digitalizzazione di processi cliente in diversi mercati, la business unit Advanced Caring gestisce l'outsourcing di customer care ad alto valore tecnologico per clienti telco e utilities tramite l'utilizzo di piattaforme proprietarie innovative basate su AI, e la business unit Tech on Site garantisce copertura nazionale capillare con risorse specializzate e piattaforme software per l'industria telco e gaming. "Ennova permette al Gruppo TXT di crescere in modo rapido, con impatto positivo e significativo sui volumi di ricavi e sulla marginalità di Gruppo" commenta il CEO di TXT Daniele Misani. "Il team di Ennova aggiunge al Gruppo TXT risorse, competenze e piattaforme digitali, clienti di elevata rilevanza e accesso diretto a nuovi segmenti di mercato, accelerando il piano di diversificazione in atto. Diamo il benvenuto al team di management di Ennova, una squadra esperta e di successo che siamo certi contribuirà a rafforzare il posizionamento del Gruppo TXT nel mercato in forte crescita dell'innovazione digitale". "Siamo entusiasti dell'ingresso di Ennova nel gruppo TXT. La complementarità tra le due aziende, la visione comune sul business, le competenze del management e di tutti i colleghi, collocano sulla scena dell'ICT una nuova realtà il cui valore è decisamente superiore alla somma delle parti e che rappresenta il primo passo di un importante percorso che ci vedrà protagonisti sul mercato" ha commentato l'Amministratore Delegato di Ennova, Sabino Patruno. L'operazione di acquisizione di Ennova è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT. Il corrispettivo per l'acquisto del 78,56% di Ennova, rappresentativo del totale delle quote partecipative detenute dei soci non operativi, è stato convenuto tra le parti in Euro 8,9 milioni che verranno pagati per cassa al closing. Il prezzo riconosciuto ai soci venditori sconta il pagamento dalle quota parte dell'indebitamento finanziario netto Adjusted di Ennova in essere al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 6,5 milioni. Il closing dell'operazione di acquisizione Ennova avverrà in data successiva rispetto al presente comunicato ossia all'avveramento di talune condizioni previste dal contratto; TXT fornirà tempestiva comunicazione ai mercati al perfezionamento dell'operazione. Per la seconda metà del 2022, in linea con quanto precedentemente comunicato, il Gruppo TXT prevede di continuare il piano di M&A con il consolidamento di nuove tecnologie, competenze specializzate ed eccellenze in mercati già proprietari o attigui rispetto agli attuali, con obiettivi di crescita ambiziosi.

(RV - www.ftaonline.com)