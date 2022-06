Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di UBS WM Italy, ha così commentato la politica monetaria della BCE: «La BCE ha sorpreso i mercati su due fronti: aprendo a rialzi dei tassi più rapidi di quanto atteso e non giocando d'anticipo sul controllo degli spread»

"La scorsa settimana si è tenuta una riunione della Banca centrale europea (BCE) particolarmente importante, che ha disegnato la traiettoria dei tassi d'interesse nei prossimi mesi. Tutto è partito dalle nuove stime economiche pubblicate dall'istituto, che vedono un taglio della crescita di quasi 1 punto percentuale (pp) per quest'anno accompagnato da un'inflazione più elevata e più duratura: nel 2022 viene vista raggiungere il 6,8%, per poi scendere al 3,5% nel 2023 – livelli che sarebbe stato difficile immaginare qualche anno fa.

La BCE ha sorpreso i mercati con una linea più dura del previsto contro l'inflazione: le immissioni di liquidità verranno ultimate questo mese, i tassi verranno alzati di 25 punti base (pb) a luglio e, molto probabilmente, vi sarà un rialzo di 50 pb a settembre, seguito da un percorso di graduali aumenti. Inoltre, c'era attesa da parte degli operatori riguardo a un nuovo strumento per contenere gli spread dei debiti pubblici del sud Europa e, in particolare, dell'Italia.

Al contrario, la BCE non ha fornito dettagli aprendo la strada a un rialzo degli spread dei titoli di Stato periferici rispetto al Bund. Lo smarrimento da parte del mercato si è evidenziato nella debolezza dell'euro in seguito a questi annunci, una reazione a prima vista illogica visto che i tassi saliranno più del previsto. La banca centrale non ha quindi colto l'opportunità di giocare d'anticipo annunciando sin d'ora un possibile scudo.

Il comunicato stampa contiene comunque alcune indicazioni circa la possibilità di un impiego flessibile della liquidità derivata dai titoli in portafoglio per evitare un'eccessiva frammentazione del mercato. In pratica, lo stock di titoli accumulato in questi anni continuerà a generare flussi di cassa (per via delle cedole e dei rimborsi) che verranno reinvestiti almeno fino alla fine del 2024 con flessibilità per attenuare eventuali tensioni. Ma si tratta di elementi troppo vaghi per poter rassicurare i mercati.

La sostenibilità del debito sarà quindi un argomento sempre più centrale; anche perché la guerra in Ucraina e le sanzioni nei confronti della Russia comprimono la crescita e comportano maggiori spese in aree come la difesa, l'energia e la gestione dei rifugiati.

Se facciamo riferimento all'intero sistema economico, includendo quindi pubblico e privato, il debito della zona euro ha raggiunto i 49 mila miliardi di euro alla fine dello scorso anno, ovvero il 399% del PIL, circa 19 pp in più rispetto al pre-COVID. Un dato che sorprende spesso gli investitori, italiani e internazionali, è che *l'Italia ha il secondo debito più basso (322%), inferiore anche alla Germania. *

Gran parte dell'incremento del debito negli ultimi anni viene dai governi che, dovendo far fronte alla crisi e proteggere le famiglie, hanno emesso una maggiore quantità di titoli approfittando della liquidità e dei bassi rendimenti messi a disposizione dalle banche centrali.

Il settore pubblico, complessivamente, presenta un indebitamento pari al 112% del PIL secondo Eurostat, mentre in Italia supera il 150%. Va detto che in questi anni gli Stati hanno allungato le scadenze medie del loro debito per ridurre l'impatto di eventuali rialzi dei tassi. Anche nel caso dell'Italia, la traiettoria di rientro del debito pubblico può essere messa in discussione più dall'andamento economico che dallo spread.

Lo scorso anno l'indebitamento è sceso grazie alla forte crescita nominale del PIL, uno scenario che potrebbe ripetersi anche quest'anno. La situazione è comunque molto cambiata rispetto a qualche anno fa.

Intanto il Recovery fund comporta l'emissione di quasi 800 miliardi di euro di debito emesso direttamente dall'Unione europea (UE), dando maggior credibilità alla costruzione europea.

Ancora più importante, l'opinione pubblica fornisce crescente supporto alla moneta unica. Secondo i sondaggi dell'Eurobarometro, nel 2014 il 67% dei cittadini della zona euro era favorevole alla moneta unica. Da allora la percentuale è salita di 11 pp. In Italia l'aumento è stato addirittura di 18 pp, portandoci al 72% complessivo.

Questi dati sono rilevanti perché guidano il dibattito politico riducendo il rischio di strappi in Europa. Un quadro molto diverso rispetto allo scorso decennio. A lungo termine, dubito che i tassi d'interesse nella zona euro possano salire oltre le attese del mercato. I governi, infatti, dovranno effettuare ingenti investimenti per la transizione energetica, il re-shoring e la difesa.

Inoltre, le problematiche strutturali che negli ultimi due decenni avevano portato a un'inflazione sin troppo bassa (come deboli fattori demografici e l'assottigliamento della classe media nelle economie avanzate) non sembrano essere state risolte. Come anticipato, la debolezza dell'euro in seguito agli annunci della BCE segnala probabilmente delusione riguardo alla mancanza di strumenti per contenere gli spread.

Ci aspettiamo che il cambio euro/dollaro rimanga in una forchetta di 1.05-1.10 nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i titoli di Stato del sud Europa, ci si può aspettare una certa volatilità, ma se l'allargamento degli spread dovesse continuare probabilmente ci sarebbe un intervento della BCE".

