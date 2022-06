UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), con riferimento all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (di seguito "Aucap Riservato"), deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2022 ed eseguito in data 5 maggio 2022, rende noto che in data odierna, per effetto della decorrenza dei termini previsti dall'art.

UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), con riferimento all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (di seguito "Aucap Riservato"), deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2022 ed eseguito in data 5 maggio 2022, rende noto che in data odierna, per effetto della decorrenza dei termini previsti dall'art. 2440 ultimo comma codice civile senza che vi sia stata alcuna iniziativa di cui alla previsione del medesimo, si è provveduto ad impartire istruzioni per la trasformazione del codice ISIN temporaneo IT0005495913 attribuito alle 476.190 nuove azioni rivenienti dall'Aucap Riservato, sottoscritto e liberato dai Sigg. Tommaso Zapparrata e Guido Beltrando (Cfr. comunicato stampa del 13 maggio 2022).

Pertanto, le 476.190 nuove azioni di cui sopra modificano il loro status da azioni ordinarie non quotate e inalienabili con codice ISIN IT0005495913, ad azioni ordinarie quotate e negoziabili con codice ISIN IT0005380461.

In merito alla alienabilità si ricorda che le suddette azioni sono oggetto dell'impegno di lock up della durata di 12 mesi a decorrere dalla data del conferimento, sottoscritto dai medesimi Sigg. Tommaso Zapparrata e Guido Beltrando.

(GD - www.ftaonline.com)