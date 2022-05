UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), comunica a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Offerta in Opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 2, codice civile, anche sul sito internet aziendale https://investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations – Info per gli azionisti, l'avvio in data odierna, delle negoziazioni dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile u.s. di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Mathias Bastrenta, rep. n. 7894 e della connessa e conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022.

Si rammenta che i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra la data odierna del 23 maggio 2022 e il 9 giungo 2022 compresi ("Periodo di Offerta").

Gli stessi diritti di opzione sono negoziabili su Euronext Growth Milan ("EGM") da 23 maggio 2022 al 3 giugno 2022, compresi. I diritti di opzione hanno codice ISIN IT0005495996. I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su EGM per almeno due sedute di Borsa aperta nel periodo 12-14 giugno 2022, salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art.2441, comma 3, cod. civ. Agli eventuali diritti inoptati sarà assegnato il codice ISIN IT0005495988

