UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a seguito della sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato dalla Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2022 (e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022 con l'approvazione della "dichiarazione di conferma" di cui all'art. 2343 quater, comma 3, cod. civ.).

L'aumento di capitale, senza sovraprezzo, è stato effettuato per un importo complessivo di Euro 599.999,40 attraverso l'emissione di complessivo numero 476.190 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale (di seguito "Nuove Azioni"), ad un prezzo di Euro 1,26 ciascuna.

L'aumento di capitale è stato sottoscritto dai Sigg. Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando ed è stato liberato mediante il conferimento da parte degli stessi, delle quote pari rispettivamente al 50% del capitale sociale della Swisstech Consulting S.r.l., ossia una partecipazione complessiva pari al 100%.

L'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale e il nuovo Statuto della Società con indicazione del nuovo capitale sociale, sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza - Brianza – Lodi, il 10 maggio 2022. Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.

| |Capitale sociale attuale |Capitale sociale precedente |

| |Euro |N. Azioni |Val. nom. unitario |Euro |N. Azioni |Val. nom. unitario |

|Totale di cui |5.617.719,40 |5.493.910 |- |5.017.720,00 |5.017.720 |- |

|Azioni ordinarie |5.447.719,40 |5.323.910 |- |4.847.720,00 |4.847.720 |- |

|Azioni voto plurimo |170.000,00 |170.000 | |170.000,00 |170.000 | |

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.

|Azionista |N. azioni |% sulle azione ordinarie |% sul capitale sociale |% sui diritti di voto |Warrant assegnati|

|UCapital LTD (*)

di cui:

Azioni a voto plurimo

Azioni ordinarie |2.320.640 |40,40%|42,24%|45,61%|620.640 |

|170.000 |0,00% |3,09% |8,74%| |

|2.150.640 |40,40% |39,15% |36,86%| |

|Masada Srl () |1.250.910 |23,50% |22,77% |21,44%| |

|Vetrya S.p.A. |555.000 |10,42% |10,10% |9,51% |305.000|

|Masada Ltd () |133.200 |2,50% |2,42% |2,28% |152.800|

|Tommaso Zapparrata |238.095 |4,47% |4,33% |4,08%| |

|Gian Pietro Beltrando |238.095 |4,47% |4,33% |4,08%| |

|Mercato |757.970 |14,24% |13,80% |12,99% |574.480|

|Totale |5.493.910 |100% |100% |100%|1.652.920|

() UCapital Ltd è titolare di n. 170.000 azioni a voto plurimo. (*) Masada Srl controlla interamente Masada Ltd La Società informa altresì che, lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova composizione del capitale sociale derivante dalla suddetta operazione di sottoscrizione e liberazione, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://investor.ucapital24.com, sezione Investor Relations. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

