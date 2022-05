Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM", la "Società" o l'"Emittente"), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese, il riconoscimento del Credito di Imposta, ex art.1, commi da 89 a 92, della legge 205/2017, per un ammontare complessivo di Euro 496.551,53, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan), avvenuta il 6 agosto 2021, secondo le modalità di cui all'art. 7 del citato DM del 23 aprile 2018.

