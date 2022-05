Ulta Beauty vola al Nasdaq dopo avere presentato risultati per il primo trimestre che evidenziano la crescita della domanda di cosmetici. Il colosso dell'Illinois ha comunicato profitti netti in crescita da 230,3 milioni, pari a 4,10 dollari per azione, a 331,4 milioni, e 6,30 dollari. Nei tre mesi le vendite sono rimbalzate del 21% annuo a 2,34 miliardi contro i 2,12 miliardi del consensus di FactSet. Ulta scambiava in progresso di oltre il 7% in after market, dopo avere già chiuso in rally del 7,09% la seduta di giovedì al Nasdaq.

