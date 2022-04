Il Ftse Mib sta testando con i minimi di area 23750 la base del canale moderatamente ribassista disegnato dal top del 29 marzo. Un canale è formato da una coppia di linee parallele che contengono le oscillazioni dei prezzi per un certo periodo e molto spesso si dimostra essere solo una fase correttiva, che prende il nome di "flag", un "rettangolo" con una moderata inclinazione negativa in caso sia inserito all'interno di una tendenza rialzista, come in questo caso (il rialzo dai minimi di marzo). Dalla tenuta della base del "flag" e dalla rottura del suo limite superiore, qui a 24950 circa, si possono ricavare segnali affidabili di ripresa del rialzo. Nel caso di una violazione della base del "flag" questo può invece essere visto come una sorta di doppio massimo: sotto il supporto probabile il raggiungimento di obiettivi che sono proporzionali all'ampiezza del "flag" proiettata dal punto di rottura, posti quindi in questo caso in area 22500/550, dove si colloca anche il gap del 9 marzo. Per fare sperare in un test dei 24950 punti i prezzi dovrebbero salire oltre area 24300. Sotto 23750 invece primo supporto a 23500, base del gap del 16 marzo.

(AM - www.ftaonline.com)