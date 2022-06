Secondo quanto comunicato da Központi Statisztikai Hivatal (l'ente nazionale di statistica di Budapest), in aprile le vendite retail sono rimbalzate in Ungheria del 15,8% annuo, in moderato rallentamento rispetto al 16,7% della lettura finale di marzo (9,8% in febbraio), nella tredicesima espansione consecutiva dopo una striscia negativa durata sette mesi.