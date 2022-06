Secondo quanto comunicato da Központi Statisztikai Hivatal (l'ente nazionale di statistica di Budapest), in maggio il tasso d'inflazione sale in Ungheria al 10,7% annuo dal 9,5% di aprile (8,5% in marzo), attestandosi sui massimi dal 10,8% del maggio 2001.

Secondo quanto comunicato da Központi Statisztikai Hivatal (l'ente nazionale di statistica di Budapest), in maggio il tasso d'inflazione sale in Ungheria al 10,7% annuo dal 9,5% di aprile (8,5% in marzo), attestandosi sui massimi dal 10,8% del maggio 2001. Il dato si confronta il 10,5% stimato dagli economisti. Su base mensile i prezzi al consumo sono invece cresciuti lo scorso mese dell'1,7% contro l'1,6% precedente (1,0% in marzo).

