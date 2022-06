Il consiglio monetario della Magyar Nemzeti Bank (Mnb, la Banca centrale di Budapest) alza i tassi d'interesse benchmark dell'Ungheria di 50 punti base al 5,90% portandoli sui massimi dal 6,00% del novembre 2012. Si tratta del dodicesimo incremento consecutivo, l'ultimo lo scorso mese di aprile era stato di 100 punti base. La decisione è stata sostanzialmente in linea con le attese degli economisti: il consensus di Reuters era infatti in media per un rialzo al 6,00% (ovvero di 60 punti base). I tassi di deposito overnight sono stati aumentati parimenti di 50 punti (al 5,90%), così come i tassi sui prestiti overnight (all'8,90%).

(RR - www.ftaonline.com)