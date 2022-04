Il consiglio monetario della Magyar Nemzeti Bank (Mnb, la Banca centrale di Budapest) alza i tassi d'interesse benchmark dell'Ungheria di 100 punti base al 5,40% portandoli sui massimi dal 5,50% del gennaio 2013. Si tratta dell'undicesimo incremento consecutivo, l'ultimo lo scorso mese di marzo sempre di 100 punti base. La decisione è stata sostanzialmente in linea con le attese degli economisti, anche se alcuni, come quelli di Morgan Stanley e Commerzbank, avevano previsto un incremento limitato a 75 punti base. I tassi di deposito overnight sono stati aumentati parimenti di 100 punti (al 5,40%), così come i tassi sui prestiti overnight (all'8,40%). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

