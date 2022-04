Fraternità Impronta è una società cooperativa sociale Onlus che opera nel settore dei servizi di sostegno alle famiglie, in particolare quelle più svantaggiate.

Fraternità Impronta è una società cooperativa sociale Onlus che opera nel settore dei servizi di sostegno alle famiglie, in particolare quelle più svantaggiate. Il mutuo ipotecario di 950 mila euro, sottoscritto di recente con UniCredit, che consentirà l'acquisto della cascina, sita a Ospitaletto e denominata "Cascina Cattafame", che già utilizzava e permetterà la razionalizzazione degli spazi di accoglienza aumentando la ricettività di adolescenti con procedimenti penali o problematiche familiari.

La società cooperativa sociale Onlus Fraternità Impronta nasce nel 2001 ad opera di alcune cooperative di gruppo Fraternità, con l'obiettivo di fornire servizi di sostegno alle famiglie, in particolare quelle più svantaggiate. Opera prevalentemente su tre territori: la Franciacorta, Brescia e la Valle Trompia.

L'operazione rientra nel programma Social Impact Banking di UniCredit, voluto dal Gruppo bancario per sostenere iniziative e progetti realizzati con il chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile. L'offerta Impact Financing, che prevede un funding agevolato, di UniCredit Social Impact Banking sostiene tutte le imprese profit e non profit che abbiano evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori come sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni/aree restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione patrimonio artistico e culturale, turismo sociale e agricoltura sociale, oltre a qualunque settore che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.

Sonia Pedretti, Presidente di Fraternità Impronta, ha dichiarato: "Fraternità Impronta è grata ad Unicredit per l'opportunità ricevuta di fruire di un mutuo agevolato che consentirà alla cooperativa di sviluppare e ampliare progetti sociali rivolti ai minori in situazione di disagio sociale ospiti delle Comunità educative residenziali di Cascina Cattafame generando un impatto sociale volto all'inclusione e al reinserimento nei territori di appartenenza dei minori e delle loro famiglie."

"Siamo molto fieri del supporto fornito a Fraternità Impronta, una cooperativa sociale che grazie a passione, dedizione e sensibilità opera a favore di adolescenti che stanno vivendo dei periodi di difficoltà e vivono nel territorio bresciano - commenta Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Il nostro Gruppo sente forte la responsabilità e la necessità di fare la propria parte e ci siamo attivati in ogni modo possibile per essere di supporto al progetto e alle comunità e ai territori lombardi in cui operiamo. La sfida colta da Fraternità Impronta è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da UniCredit tramite l'offerta di Impact Financing con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva."

