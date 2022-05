UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Autotrasporti Rattini Angelo. La banca ha infatti finalizzato in favore dell'azienda di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini) un'operazione da 1 milione di euro, assistita all'80% dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un Finanziamento Futuro Sostenibile, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.

Attraverso Finanziamento Futuro Sostenibile, al momento dell'erogazione, UniCredit riconosce all'azienda una riduzione del tasso rispetto alle condizioni previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento. Tre le categorie di obiettivi identificate: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna inoltre a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.

L'operazione in favore di Autotrasporti Rattini ha un periodo di ammortamento di 5 anni ed è finalizzata a sostenere la società in un piano di investimenti aziendali che prevede l'acquisto nel biennio 2022-2023 di nuovi mezzi in grado di accrescere l'efficienza e la sostenibilità ambientale dell'impresa. Si tratta di 15 nuove motrici a carburante LNG (gas naturale liquefatto).

Il finanziamento è vincolato al raggiungimento degli obiettivi ESG che l'azienda si e? impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato l'adozione di misure per il risparmio o la compensazione di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra per la produzione del proprio prodotto; dall'altra la realizzazione di un programma di formazione per i dipendenti sui temi di sostenibilità ambientale e sociale.

Dichiara Angelo Rattini, legale rappresentante dell'omonima impresa: "Da diversi anni la nostra azienda è impegnata a rendere sempre più sostenibile la propria attività. Il Green per noi si è rivelato un ottimo alleato che ci ha permesso di progredire in termini di risparmio energetico e di assecondare il nostro desiderio di mettere in atto un sistema di lavoro e di integrazione sostenibile. L'operazione realizzata con UniCredit ci permette di proseguire in questo senso".

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: "Grazie al piano Finanziamento Futuro Sostenibile riusciamo a erogare credito agevolato alle aziende del territorio che si impegnano a migliorare la sostenibilità del proprio business. Così le aiutiamo a cogliere nuove opportunità di crescita. Ciò conferma l'impegno del nostro Gruppo nel promuovere e sostenere lo sviluppo di un futuro economico più sostenibile".

(RV - www.ftaonline.com)