di Financial Trend Analysis

Unicredit in flessione (-0,9% a 8,63 euro) ma sopra il minimo della seduta di ieri a 8,2420 euro (livello più basso dal 10 maggio). Il titolo è andato in crisi con tutto il settore bancario a seguito delle dimissioni del premier Draghi: si andrà a elezioni anticipate a fine settembre con probabile vittoria del centrodestra, prospettiva poco gradita ai mercati azionari e soprattutto allo spread. Graficamente possiamo osservare che se il titolo riuscisse a estendere il rimbalzo oltre 8,80-8,85 potrebbe attaccare il massimo di mercoledì a 9,5390: in caso di successo verrebbe completato il potenziale doppio minimo formatosi nelle ultime sedute, figura rialzista capace di proiettare le quotazioni verso gli 11,08 toccati a inizio giugno. Sotto 8,2420 si farebbe concreto il rischio di ritorno sul minimo del 7 marzo a 7,7520.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)