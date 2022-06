UniCredit inaugura il nuovo portale "Partner4Business" per supportare la crescita delle imprese clienti, in un'ottica di attenzione alla digitalizzazione, al rilancio della competitività, alla sostenibilità e a tutte le altre traiettorie di sviluppo individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

di Financial Trend Analysis

UniCredit inaugura il nuovo portale "Partner4Business" per supportare la crescita delle imprese clienti, in un'ottica di attenzione alla digitalizzazione, al rilancio della competitività, alla sostenibilità e a tutte le altre traiettorie di sviluppo individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Oltre 70 i servizi resi disponibli sulla piattaforma da una platea di partner selezionati che offrono soluzioni in diversi ambiti di business in risposta alle necessità evidenziate dalle piccole e medie imprese italiane. Tra questi troviamo:

Strumenti e software per la gestione dell'impresa dedicati all'analisi di bilancio e business plan, alla gestione della liquidità, della tesoreria e contabilità)

Strumenti per la prevenzione e la gestione dei rischi, in ambito cybersecurity e business continuity e sfera reputazionale

Prodotti e servizi per sostenere lo sviluppo dell'impresa a 360°: reperimento di informazioni sulle differenti misure agevolative europee, nazionali e sui bandi di gara relativi a procedure di appalto pubblico finanziate dai fondi del Pnrr, esplorazione dei mercati esteri e ricerca di controparti qualificate, soluzioni cloud e data center e molto altro ancora

Strumenti e servizi per la gestione del capitale umano, dalla ricerca e selezione del personale alla gestione del welfare aziendale, fino ad interventi di formazione specialistica su tematiche digitali per supportare le aziende nell'innovazione e nella formazione

Servizi di consulenza contabile, legale e fiscale

Dichiara Massimiliano Mastalia, Responsabile Corporate di UniCredit Italia: "Con il portale Partner4Business intendiamo allargare ulteriormente l'offerta di soluzioni, finanziarie e non, a supporto del processo di trasformazione e crescita delle Pmi del Paese. Sulla nuova piattaforma, caratterizzata da un'interfaccia semplice ed intuitiva, mettiamo infatti a disposizione delle nostre aziende clienti un'ampia gamma di soluzioni fornite da partner d' eccellenza, per permettere a tutte le imprese di cogliere appieno le opportunità derivanti dall'attuazione del PNRR e non solo ".

(RV - www.ftaonline.com)